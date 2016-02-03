Министр побывал в Нардаране, жителям поселка предложена работа

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в целях трудоустройства безработных граждан организовала ярмарку труда в Нардаране.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, на открытии ярмарки участвовал министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов, который ознакомился с организационными моментами мероприятия, дал соответствующие поручения.

Министр отметил, что в настоящее время министерством труда и социальной защиты населения, крупными работодателями государственного и негосударственного сектора предпринимаются соответствующие меры по трудоустройству безработных граждан.

Министр отметил, что социальная инфраструктура Нардарана отвечает современным требованиям, ведутся работы по благоустройству поселка, а также по решению социальных проблем жителей.

На мероприятии безработным гражданам и соискателям предложены 205 вакантных рабочих мест на 87 предприятиях, из которых 17 - в государственном секторе, 65 - в негосударственном секторе, 5 - иностранных компаний.