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    Министр побывал в Нардаране, жителям поселка предложена работа

    Министерство труда и социальной защиты населения организовало ярмарку труда в Нардаране

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в целях трудоустройства безработных граждан организовала ярмарку труда в Нардаране.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, на открытии ярмарки участвовал министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов, который ознакомился с организационными моментами мероприятия, дал соответствующие поручения.

    Министр отметил, что в настоящее время министерством труда и социальной защиты населения, крупными работодателями государственного и негосударственного сектора предпринимаются соответствующие меры по трудоустройству безработных граждан. 

    Министр отметил, что социальная инфраструктура Нардарана отвечает современным требованиям, ведутся работы по благоустройству поселка, а также по решению социальных проблем жителей. 

    На мероприятии безработным гражданам и соискателям предложены 205 вакантных рабочих мест на 87 предприятиях, из которых 17 - в государственном секторе, 65 - в негосударственном секторе, 5 - иностранных компаний. 

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