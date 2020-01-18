​Министр: Пенсии в Азербайджане будут увеличены в этом месяце

В течение текущего месяца в результате индексации в Азербайджане произойдет дальнейшее повышение пенсий.

Как передает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил на заседании коллегии.

Говоря об итогах 2019 года, Бабаев сказал, что двумя наиболее важными достижениями прошедшего года были два пакета реформ, которые стали революционными шагами в социальной сфере, обеспечившие непосредственную поддержку для улучшения благосостояния 4 млн 200 тыс. граждан. Он отметил, что значительное увеличение социальных выплат было высоко оценено на международном уровне. По словам министра, в 2019 году размер среднемесячной пенсии увеличился на 15 процентов, в том числе пенсии по возрасту - на 15 процентов, по инвалидности - на 22 процента.

Министр добавил, что в Баку планируется открыть дополнительно 2 центра DOST и 6 центров в регионах страны.