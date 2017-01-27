Министр: Пенсии будут назначаться сугубо исходя из средств накопленных на индивидуальных счетах

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В соответствии с концепцией реформирования пенсионной системы на обсуждение в Милли Меджлис внесен законопроект о внесении изменений в трудовые пенсии. Данный вопрос будет рассмотрен 3 февраля в комитете парламента.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Азербайджана Салим Муслимов.

Министр отметил, что пенсионная система полностью переходит в систему страхования. То есть, понятие базовая часть пенсии полностью ликвидируется: "Пенсии будут назначаться сугубо исходя из средств накопленных на индивидуальных счетах".

В тоже время, реформой предусматривается увеличение пенсионного возраста, а также снятие ограничения по стажу.

"Мы вносим в закон новый элемент пенсионного минимума. Если цифра, полученная в результате деления суммы накопленной на индивидуальном счете человека на 144 превышает минимальную пенсию, то тому человеку вне зависимости от его стажа назначается пенсия. Если же она ниже минимума, то в таком случае будет учитываться стаж. Если у человека 25 лет стажа, то система автоматически будет назначать ему минимальную пенсию", - заявил министр.