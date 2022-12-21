Фарид Гаибов: Основная проблема молодежи - безработица

"Мы выясняем и стараемся решить проблемы, с которыми сталкивается наша молодежь. Как и во всем мире, основная проблема - безработица".

"Мы выясняем и стараемся решить проблемы, с которыми сталкивается наша молодежь. Как и во всем мире, основная проблема - безработица".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал на Азербайджанском форуме карьерного роста.

Он отметил, что руководимая им структура реализует ряд проектов в этом направлении: "Выражаю благодарность Государственному агентству занятости за реализованные в текущем году совместные проекты. Мы реализовали совместные проекты также с международными структурами. У нас имеются Дома молодежи, где были проведены ряд мероприятий. Особо хочу выделить наш проект Yerli, в рамках которого мы часто посещали регионы. Возможности в регионах и столице не одинаковые".

Министр отметил, что появились новые профессии: "В частности, в сфере ИТ. К сожалению, возможности региональной молодежи в этой сфере ограничены. У некоторых молодых людей дома нет компьютера. Мы постарались в короткие сроки создать для них условия и привлечь к курсам ИТ, графического дизайна в рамках проекта Yerli. Этот процесс будет продолжительным. В рамках проекта Yerli в течение 3 месяцев мы встретились с более чем 240 молодыми людьми. В результате проделанных работ многие из них смогли найти работу в регионах. Они смогли наладить работу и зарабатывать как SMM-щики. У нас много таких проектов, и в будущем мы продолжим работать по ним. Сейчас проводятся исследования для разработки новых проектов".