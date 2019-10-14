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Министр труда прокомментировал возможность введения 4-дневной рабочей недели в Азербайджане

Министр о введении 4-дневной рабочей недели в Азербайджане
© Report/Elchin Murad

"Введение в Азербайджане 4-дневной рабочей недели пока не стоит на повестке". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев

По его словам, сокращение рабочих дней - вопрос комплексный: "Это может оказать существенное влияние на занятость и рынок труда страны. Заработная плата в Азербайджане определяется по месяцам. В странах, где обсуждается 4-дневная рабочая неделя, за основу берется почасовая оплата. У нас сокращение рабочего дня может повлиять на заработную плату". 

По словам министра, в будущем, этот вопрос, как и другие, может быть обсужден. 

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