Министр: Новый этап реформ поддержит благосостояние 2,1 млн граждан

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с главами медиа-структур.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с главами медиа-структур.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече, состоявшейся в центре DOST №4, приняли участие около 50 руководителей медиа-структур.

С.Бабаев отметил, что в деятельности министерства особое место уделяется тесному сотрудничеству со СМИ.

Министр подчеркнул особую роль СМИ в информировании общественности, социальном просвещении, связанном с социальными реформами, работой в сфере занятости и социальной защиты.

Присутствовавшие на встрече исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, председатель Совета прессы Афлатун Амашев, главный редактор газеты “Халг” Гасан Гасанов, председатель Союза журналистов Азербайджана, учредитель и главный редактор газеты “Айна-Зеркало” Эльчин Шихлы подчеркнули важность таких встреч.

В ходе встречи было отмечено, что обеспечение благосостояния граждан является основным направлением политики президента Ильхама Алиева. Наглядным примером тому служат недавно подписанные распоряжения главы государства, предусматривающие повышение заработной платы до 1 миллиона работников. На эти цели выделены дополнительные средства в размере 742 млн манатов в год. Все это свидетельствует о начале нового этапа социальных реформ, которые окажут поддержку благосостоянию более 2,1 миллиона граждан.

На встрече были заслушаны мнения и предложения представителей СМИ в связи с проводимыми социальными реформами. Состоялся обмен мнениями по вопросам труда и занятости, социального обеспечения, мер поддержки в послевоенный период и т.д.