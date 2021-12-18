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Министр: Новый этап реформ поддержит благосостояние 2,1 млн граждан

Министр: Новый этап реформ поддержит благосостояние 2,1 млн граждан Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с главами медиа-структур.
Социальная защита
18 декабря 2021 г. 16:01
Министр: Новый этап реформ поддержит благосостояние 2,1 млн граждан

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с главами медиа-структур.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече, состоявшейся в центре DOST №4, приняли участие около 50 руководителей медиа-структур.

С.Бабаев отметил, что в деятельности министерства особое место уделяется тесному сотрудничеству со СМИ.

Министр подчеркнул особую роль СМИ в информировании общественности, социальном просвещении, связанном с социальными реформами, работой в сфере занятости и социальной защиты.

Присутствовавшие на встрече исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, председатель Совета прессы Афлатун Амашев, главный редактор газеты “Халг” Гасан Гасанов, председатель Союза журналистов Азербайджана, учредитель и главный редактор газеты “Айна-Зеркало” Эльчин Шихлы подчеркнули важность таких встреч.

В ходе встречи было отмечено, что обеспечение благосостояния граждан является основным направлением политики президента Ильхама Алиева. Наглядным примером тому служат недавно подписанные распоряжения главы государства, предусматривающие повышение заработной платы до 1 миллиона работников. На эти цели выделены дополнительные средства в размере 742 млн манатов в год. Все это свидетельствует о начале нового этапа социальных реформ, которые окажут поддержку благосостоянию более 2,1 миллиона граждан.

На встрече были заслушаны мнения и предложения представителей СМИ в связи с проводимыми социальными реформами. Состоялся обмен мнениями по вопросам труда и занятости, социального обеспечения, мер поддержки в послевоенный период и т.д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: "Yeni islahat mərhələsi 2,1 milyon vətəndaşın rifahına dəstək olacaq"

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