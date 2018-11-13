Министр: Неправильно манипулировать именем шехида, каждый заслуживающий получит единовременную выплату

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Я принял группу наследников военнослужащих-шехидов, заявляющих о неполучении ранее единовременной выплаты, лично выслушал их. На встрече отметил, что каждый заслуживающий получит пособие. Но неверно требовать выплату, не имея юридического на то права".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальный защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что документы обратившихся за пособием должны быть в порядке: "Некоторые утверждают, что за них поставили фальшивые подписи. Правоохранительные органы должны расследовать этот вопрос. Большинство из них соглашаются с нами, но есть небольшая группа, не отступающая от претензий. Эти люди требуют банковский документ, который не может храниться в течение 26 лет, согласно закону для этого предусмотрен срок в 5 лет, после которого эти документы сдаются в архив и уничтожаются. Несогласные могут отстаивать свои права в юридической плоскости. Они могут обратиться в суд. Неправильно манипулировать священным для каждого из нас именем шехида".