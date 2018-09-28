Министр: Назначения фальшивой инвалидности аннулируются

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжаются расследования, связанные с фальшивыми группами инвалидности".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Выявлены негативные факты и по ним принимаются меры. Назначения фальшивой инвалидности аннулируются и госбюджету возвращаются обратно выплаченные этим лицам суммы. В период нашей деятельности подобные факты будут периодически изучаться и возникающие негативные случаи будут устранены. В настоящее время было бы неправильно называть конкретную цифру, пока расследование не завершено. По итогам разбирательств будет проведен анализ риска и начнется расследование очередных периодов", - отметил министр.