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    Министр: Назначения фальшивой инвалидности аннулируются

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжаются расследования, связанные с фальшивыми группами инвалидности".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

    "Выявлены негативные факты и по ним принимаются меры. Назначения фальшивой инвалидности аннулируются и госбюджету возвращаются обратно выплаченные этим лицам суммы. В период нашей деятельности подобные факты будут периодически изучаться и возникающие негативные случаи будут устранены. В настоящее время было бы неправильно называть конкретную цифру, пока расследование не завершено. По итогам разбирательств будет проведен анализ риска и начнется расследование очередных периодов", - отметил министр.

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