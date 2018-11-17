Министр: Наследники более 9 500 военнослужащих-шехидов получат единовременную выплату

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Наследники более 9 500 военнослужащих-шехидов получат единовременную выплату".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
Он отметил, что в 2018 году из государственного бюджета на единовременные выплаты выделено 58 млн, из бюджета 2019 года - 50 млн манатов: "На сегодняшний день было принято решение для предоставления единовременной выплаты 300 наследникам 224 военнослужащих-шехидов".
Министр отметил, что на следующей неделе планируется принятие решения по единовременным выплатам наследникам более 300 военнослужащих-шехидов: "До конца декабря планируется осуществить единовременные выплаты наследникам около 1000 шехидов. Ко концу 2019 года процесс предоставления единовременных выплат должен завершиться".
Aynur OsmanqızıАвтор новости