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Министр: Надбавки в пакетах социальных реформ всегда превышали показатели по инфляции

Министр: Надбавки в пакетах социальных реформ всегда превышали показатели по инфляции Надбавки в рамках всех пакетов социальных реформ, примененных в Азербайджане, всегда значительно превышали официальные показатели по инфляции.
Социальная защита
13 января 2023 г. 13:54
Министр: Надбавки в пакетах социальных реформ всегда превышали показатели по инфляции

Надбавки в рамках всех пакетов социальных реформ, примененных в Азербайджане, всегда значительно превышали официальные показатели по инфляции.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в интервью AzTV.

Министр отметил, что в прошлом году по различным геополитическим и геоэкономическим причинам инфляция в Азербайджане достигла двухзначных цифр, хотя обычно держится на уровне однозначных показателей.

"Превышение размеров надбавок в пакетах реформ над официальными показателями инфляции нацелено на максимальное смягчение воздействия инфляции, в частности, на малообеспеченную прослойку населения", - отметил С.Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Sosial islahat paketlərindəki artımlar hər zaman rəsmi inflyasiya rəqəmindən artıq olub”

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