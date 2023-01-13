Министр: Надбавки в пакетах социальных реформ всегда превышали показатели по инфляции

Надбавки в рамках всех пакетов социальных реформ, примененных в Азербайджане, всегда значительно превышали официальные показатели по инфляции.

Надбавки в рамках всех пакетов социальных реформ, примененных в Азербайджане, всегда значительно превышали официальные показатели по инфляции.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в интервью AzTV.

Министр отметил, что в прошлом году по различным геополитическим и геоэкономическим причинам инфляция в Азербайджане достигла двухзначных цифр, хотя обычно держится на уровне однозначных показателей.

"Превышение размеров надбавок в пакетах реформ над официальными показателями инфляции нацелено на максимальное смягчение воздействия инфляции, в частности, на малообеспеченную прослойку населения", - отметил С.Бабаев.