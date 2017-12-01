Министр: На всех переходах в центре Баку будут установлены пандусы для лиц с инвалидностью

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "На всех переходах в центре Баку будут установлены пандусы для лиц с инвалидностью".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на конференции на тему "Обязательства Азербайджана по выполнению Конвенции ООН в связи с правами лиц с инвалидностью: достижения, проблемы и перспективы".

Он отметил, что пандусы будут установлены Бакинским транспортным агентством: "В городе будет обеспечена установка 421 пандуса, отвечающего европейским стандартам".