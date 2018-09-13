Министр: Мы добьемся устранения волокиты при назначении пенсий

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева "О расширении применения электронных услуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и соцобеспечения", наряду с полной электронизацией услуг в сфере труда и социальной защиты, также ставит конкретные задачи по развитию более объективных и справедливых подходов к пенсионно-страховой системе, в том числе усовершенствованию законодательства по определению страхового стажа граждан".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании Рабочей группы, созданной в министерстве для подготовки предложений по организации пенсионной системы на усовершенствованных основах.

С.Бабаев отметил, что одной из основных направлений центров DOST, создаваемых для предоставления госуслуг по труду, занятости и социальной защиты по принципу "единого окна", будут вопросы, связанные с пенсионным обеспечением.

Он отметил, что в соответствующей электронной инфраструктуре система пенсионного назначения будет полностью автоматизирована: "Работы в этом направлении уже ведутся. В результате, в сфере пенсионного назначения будет достигнуто устранение контактов чиновников и граждан, частых случаев волокиты, достигнуто создание полностью прозрачной среды, в целом формирование в пенсионно-страховой системе инновационного управления".

Министр также сказал, что подходы к определению страховых стажей, имеющиеся до 2006 года, были пересмотрены, готовятся предложения об изменениях и дополнения в законодательство в связи с этим.

После был рассмотрен законопроект бюджета Государственного фонда социальной защиты при министерстве на 2019 год, рассмотрено состояние с поступлениями из небюджетного сектора.

Были обсуждены итоги текущей деятельности Рабочей группы, работы по организации электронной инфраструктуры в процедурах пенсионного назначения, усовершенствованию законодательства по определению социального стажа, подготовки бюджета ГФСЗ на 2019 год.