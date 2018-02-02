Министр: Между Азербайджаном и Турцией существуют проблемы, связанные с выдачей разрешения на работу

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Идет работа над подготовкой договора между Азербайджаном и Турцией по снижению размера государственной пошлины для получения разрешения на работу".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он сказал, что в настоящее время между Азербайджаном и Турцией есть небольшие проблемы, связанные с выдачей разрешения на работу: "Ведется работа по решению этих проблем. Согласно законодательству Азербайджана, государственная пошлина для разрешения на работу установлена в размере 1000 манатов. Этот вопрос должен быть урегулирован двусторонним соглашением со вторым государством. В настоящее время идет работа над таким договором с Турцией".