Министр коснулся единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

"Сегодня посредством электронной системы будут осуществлены единовременные выплаты около 11 тыс. инвалидам Первой Карабахской войны".
Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, завтра деньги сядут на счета этих лиц: "Инвалидам первой группы предусмотрена выплата средств в размере 8 000 манатов, второй группы - 6 600 манатов, третьей группы - 4 400 манатов. Выплаты будут осуществлены без контакта между гражданином и чиновником через электронную систему".