Министр коснулся единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

"Сегодня посредством электронной системы будут осуществлены единовременные выплаты около 11 тыс. инвалидам Первой Карабахской войны".

"Сегодня посредством электронной системы будут осуществлены единовременные выплаты около 11 тыс. инвалидам Первой Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, завтра деньги сядут на счета этих лиц: "Инвалидам первой группы предусмотрена выплата средств в размере 8 000 манатов, второй группы - 6 600 манатов, третьей группы - 4 400 манатов. Выплаты будут осуществлены без контакта между гражданином и чиновником через электронную систему".