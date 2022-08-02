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Министр коснулся единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

Министр коснулся единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны "Сегодня посредством электронной системы будут осуществлены единовременные выплаты около 11 тыс. инвалидам Первой Карабахской войны".
Социальная защита
2 августа 2022 г. 12:58
Министр коснулся единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

"Сегодня посредством электронной системы будут осуществлены единовременные выплаты около 11 тыс. инвалидам Первой Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, завтра деньги сядут на счета этих лиц: "Инвалидам первой группы предусмотрена выплата средств в размере 8 000 манатов, второй группы - 6 600 манатов, третьей группы - 4 400 манатов. Выплаты будут осуществлены без контакта между гражданином и чиновником через электронную систему".

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