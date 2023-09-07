О нас

Министр: Инициированная Мехрибан Алиевой концепция DOST является важным достижением социальных реформ

Министр: Инициированная Мехрибан Алиевой концепция DOST является важным достижением социальных реформ Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой, является одним из важных достижений социальных реформ последних лет.
Социальная защита
7 сентября 2023 г. 11:03
Министр: Инициированная Мехрибан Алиевой концепция DOST является важным достижением социальных реформ

Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, является одним из важных достижений социальных реформ последних лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг“.

Министр отметил, что великим лидером Гейдаром Алиевым была заложена успешная стратегия социального развития Азербайджана: "Эта стратегия продолжается и развивается президентом Ильхамом Алиевым. По поручению главы государства, за последние пять лет реализованы 4 пакета социальных реформ, дополнительные средства, выделяемые на эти реформы, достигли 7 млрд манатов, произошел значительный рост социальных выплат".

Было отмечено, что 159 видов услуг в центрах DOST предоставляются из “единого окна”.

С 2019 года были открыты Агентство DOST и 7 центров DOST, а также пункт Smart DOST в освобожденном от оккупации зангиланском селе Агалы. В центрах DOST за прошедший период были оказаны услуги 1 млн 730 тыс. граждан, удовлетворенность граждан этими услугами достигла 98,2 процента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: DOST concept initiated by Mehriban Aliyeva - important achievement of social reforms
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü olan DOST konsepsiyası sosial islahatların mühüm nailiyyətlərindəndir"

Самое читаемое

На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi