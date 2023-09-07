Министр: Инициированная Мехрибан Алиевой концепция DOST является важным достижением социальных реформ

Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой, является одним из важных достижений социальных реформ последних лет.

Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, является одним из важных достижений социальных реформ последних лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг“.

Министр отметил, что великим лидером Гейдаром Алиевым была заложена успешная стратегия социального развития Азербайджана: "Эта стратегия продолжается и развивается президентом Ильхамом Алиевым. По поручению главы государства, за последние пять лет реализованы 4 пакета социальных реформ, дополнительные средства, выделяемые на эти реформы, достигли 7 млрд манатов, произошел значительный рост социальных выплат".

Было отмечено, что 159 видов услуг в центрах DOST предоставляются из “единого окна”.

С 2019 года были открыты Агентство DOST и 7 центров DOST, а также пункт Smart DOST в освобожденном от оккупации зангиланском селе Агалы. В центрах DOST за прошедший период были оказаны услуги 1 млн 730 тыс. граждан, удовлетворенность граждан этими услугами достигла 98,2 процента.