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Министр: Каждая семья героев Отечественной войны будет обеспечена квартирой

Министр: Каждая семья героев Отечественной войны будет обеспечена квартирой В Азербайджане 3000 семей шехидов и инвалидам войны в этом году планируется предоставить квартиры
Социальная защита
1 сентября 2021 г. 23:49
Министр: Каждая семья героев Отечественной войны будет обеспечена квартирой
Сахиль Бабаев

В Азербайджане 3 000 семей шехидов и инвалидам войны в этом году планируется предоставить квартиры.

Как передает Report, об этом в эфире АзТВ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, до сегодняшнего представители этой категории населения получили 11 тыс. квартир, 1 600 из которых были выделены в этом году.

"Количество автомобилей, которые были предоставлены инвалидам войны, превысило 7 000. За все эти годы они безвозмездно получили 7 200 автомобилей. В этом году инвалидам войны уже предоставлено 100 автомобилей, процесс продолжится до конца года. Это всего лишь одна часть поствоенного пакета", - отметил С.Бабаев.

Глава Минтруда подчеркнул, что в течение этого месяца каждая семья героев Отечественной войны будет обеспечена квартирой.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Vətən müharibəsi qəhrəmanları ailələrinin hər biri mənzillə təmin olunacaq”

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