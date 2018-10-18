Министр: До конца года около 50% семей шехидов получат единовременную выплату

Джабраил. 18 октября. REPORT.AZ/ "Каких-либо проблем с предусмотренной для семей шехидов единовременной выплатой в размере 11.000 манатов нет".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил журналистам в Джоджуг Марджанлы министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, на данный момент в данном направлении проводится процесс оформления документов в нотариальном порядке: "85% граждан утвердили свои права. После завершения данного процесса средства будут перечислены на банковские счета или же на карты граждан. В Нахчыване процесс уже начался. Первые документы уже поступили. До конца года средства будут выданы около 50% семей шехидов. В первые месяцы будущего года данный процесс полностью завершится".

Министр отметил, что в основном есть жалобы, связанные со страховыми выплатами: "В Государственную страховую компанию направлена информация по этому поводу и граждане проинформированы как в устной, так и в письменной форме. Соответствующим структурам поручено всесторонне расследовать все поступившие жалобы".