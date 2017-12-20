Министр: До конца года будут выплачены все пенсии и пособия

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане выплата пенсий по декабрю осуществляется согласно графику".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что процесс выдачи пенсий продолжается: "Жителям районов с беженцами и больших городов пенсии уже выплачены. Что касается пособий, вчера были открыты средства для последних выплат, процесс завершается".

С. Муслимов отметил, что до конца года будут выплачены все пенсии и пособия.