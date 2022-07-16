Министр: До конца года 150 услуг будут предоставляться в электронном виде

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана за первые шесть месяцев года оказало населению 125 млн электронных услуг.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана за первые шесть месяцев года оказало населению 125 млн электронных услуг.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на совещании по итогам первого полугодия под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, 110 из оказываемых министерством населению услуг полностью предоставляются через электронные платформы: "До конца года будут предоставляться 150 электронных услуг. Таким образом, 90% оказываемых населению услуг будут полностью электронизированы. Проделанные работы высоко оценены международными структурами. За первые шесть месяцев этого года концепция DOST, работы по электронизации награждены 18 международными призами и сертификатами".