 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: Для подготовки концепции занятости создана Рабочая группа, состоящая из представителей 21 структуры

    Определены также приоритетные направления концепции

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Для подготовки концепции занятости на 2016-2020 гг. в министерстве труда и социальной защиты населения создана Рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих государственных структур, социальных организаций, НПО, в целом 21 структуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов. 

    По его словам, срок подготовки проекта концепции составит 3 месяца. 

    Министр отметил, что определены также приоритетные направления концепции: "Среди них есть также макроэкономическая политика и развитие предпринимательства, формирование факторов занятости в инфраструктурных проектах и государственных инвестиционных расходах, оценка влияния демографической нагрузки на рынок труда и политику занятости". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi