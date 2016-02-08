Министр: Для подготовки концепции занятости создана Рабочая группа, состоящая из представителей 21 структуры

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Для подготовки концепции занятости на 2016-2020 гг. в министерстве труда и социальной защиты населения создана Рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих государственных структур, социальных организаций, НПО, в целом 21 структуры.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

По его словам, срок подготовки проекта концепции составит 3 месяца.

Министр отметил, что определены также приоритетные направления концепции: "Среди них есть также макроэкономическая политика и развитие предпринимательства, формирование факторов занятости в инфраструктурных проектах и государственных инвестиционных расходах, оценка влияния демографической нагрузки на рынок труда и политику занятости".