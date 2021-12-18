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Министр: Членам семей шехидов и ветеранам войны назначено более 20 тыс. соцвыплат

Министр: Членам семей шехидов и ветеранам войны назначено более 20 тыс. соцвыплат "В послевоенный период членам семей шехидов и участникам войны, а также лицам, пострадавшим от армянского террора, оказывается социальная поддержка".
Социальная защита
18 декабря 2021 г. 13:30
Министр: Членам семей шехидов и ветеранам войны назначено более 20 тыс. соцвыплат

"В послевоенный период членам семей шехидов и участникам войны, а также лицам, пострадавшим от армянского террора, оказывается социальная поддержка".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с руководителями медиа-структур.

Он отметил, что в рамках этих мер поддержки 40 тыс. человек было оказано 46 тысяч услуг.

"Членам семей шехидов и 10 351 инвалиду войны назначены 20 644 социальные выплаты. С начала 2021 года размер социальных выплат был значительно увеличен. Семьям шехидов и инвалидам войны в этом году планировалось предоставить 3 тысячи квартир/частных домов, 2 700 квартир уже переданы в пользование", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərə 20 644 sosial ödəniş təyin edilib

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