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Министр: Число получателей соцвыплат в Азербайджане выросло на 160 тыс.

Министр: Число получателей соцвыплат в Азербайджане выросло на 160 тыс. За последние 3 года число граждан Азербайджана, получающих социальные выплаты, выросло на 160 тыс
Социальная защита
2 сентября 2021 г. 00:54
Министр: Число получателей соцвыплат в Азербайджане выросло на 160 тыс.
Сахиль Бабаев

За последние 3 года число граждан Азербайджана, получающих социальные выплаты, выросло на 160 тыс.

Как передает Report, об этом в эфире АзТВ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, в процентном выражении рост составил почти 7%.

"2,4 млн граждан ежемесячно получают социальные выплаты от государства. Совокупный размер выплат за 3 года вырос на 60% и превысил 6 млрд манатов. В мире есть очень мало стран, которые всего за 3 года смогли повысить суммарный размер социальных выплат на 60%. Это большое достижение", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Sosial ödəniş alan vətəndaşların sayı 160 min nəfər artıb”

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