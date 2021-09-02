Министр: Число получателей соцвыплат в Азербайджане выросло на 160 тыс.

За последние 3 года число граждан Азербайджана, получающих социальные выплаты, выросло на 160 тыс

За последние 3 года число граждан Азербайджана, получающих социальные выплаты, выросло на 160 тыс.

Как передает Report, об этом в эфире АзТВ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, в процентном выражении рост составил почти 7%.

"2,4 млн граждан ежемесячно получают социальные выплаты от государства. Совокупный размер выплат за 3 года вырос на 60% и превысил 6 млрд манатов. В мире есть очень мало стран, которые всего за 3 года смогли повысить суммарный размер социальных выплат на 60%. Это большое достижение", - подчеркнул министр.