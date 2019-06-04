Министр: Частный сектор в Азербайджане стремится работать прозрачно

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"Занятость является одной из важнейших областей экономического и социального развития каждой страны. Сегодня в стране динамично развивается рынок занятости, и открываются десятки тысяч новых рабочих мест".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил в ходе выступления на посвященной Дню предпринимателя конференции "Государство - лучший партнер предпринимателя".

По его словам, вся информация о безработных была доступна посредством подсистемы занятости: "Как продолжение этой системы, вскоре будут внедрены программы и механизмы трудоустройства. В прошлом году 6000 семей были обеспечены активами. Также 10 000 домохозяйств будут обеспечены микрохозяйствами в течение этого года. Ожидается, что в будущем эта цифра достигнет 15 000".

Министр отметил, что на рынке труда будет обеспечена более скоординированная работа: "Количество подписанных за 5 месяцев этого года трудовых договоров составило более 95 000, что намного выше по сравнению с предыдущими годами. Рост в этой области на 17-18% дает основание полагать, что частный сектор стремится работать прозрачно. Ожидается, что эта тенденция продолжит рост".