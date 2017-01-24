Министр: Будет устранено ограничение по стажу для трудовых пенсий в Азербайджане

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет устранено ограничение по стажу для трудовых пенсий в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что в настоящее время по законодательству лицам, не имеющим 12-летний стаж, не полагается пенсия, несмотря на сумму, накопившуюся на их индивидуальных счетах: "В связи с этим в Милли Меджлис представлен новый законопроект. Будет устранено понятие базовая часть. В новом законопроекте в подсчете трудовых пенсий нет ограничения по стажу".