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    Министр: Будет устранено ограничение по стажу для трудовых пенсий в Азербайджане

    В связи с этим в Милли Меджлис представлен новый законопроект

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет устранено ограничение по стажу для трудовых пенсий в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

    Он отметил, что в настоящее время по законодательству лицам, не имеющим 12-летний стаж, не полагается пенсия, несмотря на сумму, накопившуюся на их индивидуальных счетах: "В связи с этим в Милли Меджлис представлен новый законопроект. Будет устранено понятие базовая часть. В новом законопроекте в подсчете трудовых пенсий нет ограничения по стажу". 

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