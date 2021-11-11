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Министр: Продолжим трудоустройство ветеранов войны и членов семей шехидов

Министр: Продолжим трудоустройство ветеранов войны и членов семей шехидов ”На сегодняшний день около 10 тысяч ветеранов войны и членов семей шехидов были обеспечены работой и привлечены к программам самозанятости".
Социальная защита
11 ноября 2021 г. 17:15
Министр: Продолжим трудоустройство ветеранов войны и членов семей шехидов
Report

”На сегодняшний день около 10 тысяч ветеранов войны и членов семей шехидов были обеспечены работой и привлечены к программам самозанятости".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев 11 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии при обсуждении государственного бюджета на предстоящий год.

“Работа в этом направлении должна быть продолжена. Количество профессиональных училищ должно быть увеличено", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Bu günə qədər 10 minədək şəhid ailəsi və qazi işə cəlb edilib"

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