Министр: Продолжим трудоустройство ветеранов войны и членов семей шехидов

”На сегодняшний день около 10 тысяч ветеранов войны и членов семей шехидов были обеспечены работой и привлечены к программам самозанятости".

”На сегодняшний день около 10 тысяч ветеранов войны и членов семей шехидов были обеспечены работой и привлечены к программам самозанятости".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев 11 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии при обсуждении государственного бюджета на предстоящий год.

“Работа в этом направлении должна быть продолжена. Количество профессиональных училищ должно быть увеличено", - подчеркнул министр.