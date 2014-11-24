Министр Азад Рагимов принял граждан в Габале

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов 24 ноября принял граждан в Габале. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в приеме, прошедшем в Габалинском культурном центре, приняли участие жители Габалинского, Балакенского, Огузского, Гахского, Шекинского, Загатальского и Исмаиллинского районов.

В ходе встречи около 30 граждан обратились к министру Азаду Рагимову с вопросами в сфере молодежной политики, спорта и т.д. Более 10-ти обращений, касались проблем молодежи: поддержки министерства в создании НПО, организации летних лагерей отдыха, обеспечении молодежных центров необходимым оборудованием и открытия новых, привлечении волонтеров к Европейским играм "Баку-2015", и т.д. В более 10-ти обращениях в сфере спорта говорилось о присвоении почетных званий, степени тренера, обеспечение спортивных залов спортивным оборудованием, строительства новых олимпийских комплексов, и т.д. Другие обращения касались получения ипотечного кредита, обеспечения занятостью и личных вопросов.

Ряд вопросов удалось решить на месте. Вопросы, требующие рассмотрения, взяты под контроль для последующей передачи их в соответствующие органы.