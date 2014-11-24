Министр Азад Рагимов принял граждан в Габале

В ходе встречи около 30 граждан обратились к министру Азаду Рагимову с вопросами в сфере молодежной политики, спорта и т.д. Более 10-ти обращений, касались проблем молодежи: поддержки министерства в создании НПО, организации летних лагерей отдыха, обеспечении молодежных центров необходимым оборудованием и открытия новых, привлечении волонтеров к Европейским играм "Баку-2015", и т.д. В более 10-ти обращениях в сфере спорта говорилось о присвоении почетных званий, степени тренера, обеспечение спортивных залов спортивным оборудованием, строительства новых олимпийских комплексов, и т.д. Другие обращения касались получения ипотечного кредита, обеспечения занятостью и личных вопросов.
Ряд вопросов удалось решить на месте. Вопросы, требующие рассмотрения, взяты под контроль для последующей передачи их в соответствующие органы.
Sport DepartmentАвтор новости
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