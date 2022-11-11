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Министр: 600 тыс. детей получают госпособия

Министр: 600 тыс. детей получают госпособия В Азербайджане 600 тыс. детей из уязвимых категорий получают государственные пособия.
Социальная защита
11 ноября 2022 г. 17:37
Министр: 600 тыс. детей получают госпособия

В Азербайджане 600 тыс. детей из уязвимых категорий получают государственные пособия.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на обсуждении законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год“ на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Депутаты Милли Меджлиса подняли вопрос о предоставлении детского пособия семьям из социально уязвимых категорий населения. Я много раз говорил об этом, на сегодняшний день 600 тыс. детей из уязвимых категорий получают государственные пособия.

Эти средства достаются как детям из семей, получающих адресную социальную помощь, так и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям с пятью и более детьми. Подход государства и правительства заключается в том, чтобы поддерживать детей из уязвимых категорий населения. Эта поддержка должна быть адресной, а не всеобщей” - заявил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “600 min uşaq dövlətdən müavinət alır”

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