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Министр: 130 тыс. членов семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны охвачены программами господдержки

Министр: 130 тыс. членов семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны охвачены программами господдержки 12:29
Социальная защита
27 ноября 2024 г. 13:05
Министр: 130 тыс. членов семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны охвачены программами господдержки

В Азербайджане программами государственной поддержки охвачены 130 тыс. членов семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, 16 тыс. семей шехидов были обеспечены квартирами и домами, 7,7 тыс. инвалидов войны получили автомобили.

"24 тыс. участников войны привлечены к занятости, для 12 тыс. созданы микрохозяйства, более 20 тыс. инвалидов войны и членов семей шехидов обеспечены работой, 68 тыс. человек оказаны услуги реабилитации", подчеркнул Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "130 min şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısı dövlətin dəstək proqramları ilə əhatə olunub"

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