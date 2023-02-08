Министерство: За последние пять лет пенсии увеличились в 2,5 раза

За последние пять лет пенсии увеличились в 2,5 раза.

За последние пять лет пенсии увеличились в 2,5 раза.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, новым законом, утвержденным президентом Ильхамом Алиевым, с 1 февраля 2023 года минимальный размер ежемесячной трудовой пенсии был увеличен до 280 манатов.

В результате проведенных за последние 5 лет социальных реформ в нашей стране был достигнут значительный рост социальных выплат, в том числе повышение минимальной пенсии в 2,5 раза со 110 до 280 манатов.

В настоящее время минимальный размер пенсии превышает установленный прожиточный минимум пенсионеров на 2023 год (199 манатов) на 81 манат или 40,7%.

Отметим, что в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала 2023 года, наряду с пенсиями в очередной раз были повышены заработные платы, пособия и пенсии.