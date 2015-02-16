Министерство восстановило на работе пятерых незаконно уволенных работников

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве труда и социальной защиты населения в январе текущего года обеспечила выплату работникам задержанных работодателями выплат социального характера на общую сумму в размере 38 988 манатов. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Из этих средств 22 765 манатов составили зарплату, 2 640 манатов - выплаты за ущерб, 13 583 - социальные выплаты и компенсации. Задержки выплат социального характера наблюдаются, в основном, у субъектов предпринимательства.

Усиление государственного контроля в данной сфере привело к сокращению в 2,3 раза общей суммы задержанных выплат социального характера в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, за последний месяц 5 человек, уволенных с нарушением требований трудового законодательства, были восстановлены на своих местах.



