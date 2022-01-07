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Министерство внесло ясность в вопрос о пенсиях военнослужащих

Министерство внесло ясность в вопрос о пенсиях военнослужащих Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана прокомментировало распространяемые информации относительно пенсионного обеспечения военнослужащих.
Социальная защита
7 января 2022 г. 14:12
Министерство внесло ясность в вопрос о пенсиях военнослужащих
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Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана прокомментировало распространяемые информации относительно пенсионного обеспечения военнослужащих.

Как сообщает Report, заведующий отделом по связям с общественностью в Министерстве труда и соцзащиты Фазиль Талыбов подчеркнул, что усиление соцзащиты военнослужащих, а также улучшение их пенсионного обеспечения являются одним из основных направлений проводимой в стране социальной политики.

По его словам, и за прошедший период были предприняты важные шаги в этом направлении, неоднократно увеличивались пенсии военнослужащих.

Ф.Талыбов отметил, что в ходе проводимых реформ в пенсионной сфере в первую очередь учитываются интересы военнослужащих: «Тем не менее, информация, распространенная на одной из страниц социальных сетей, о якобы подготовке предложения, которое отменяет правило повышения пенсий военнослужащих на основе увеличения расходов обеспечения, является ложной. Такого предложения нет и оно даже не рассматривается. Вообще в законодательство о пенсионном обеспечении не было внесено никаких изменений, которые могли бы негативно повлиять на пенсионные доходы военнослужащих. Напротив, в рамках социальных реформ 2019 года были значительно увеличены пенсии этих лиц (в среднем на 30%)».

«Указом Главы государства от 23 декабря 2021 года к должностным окладам военнослужащих в соответствующих структурах и лиц, имеющих специальные звания, добавлена надбавка в размере 20%, которая в дальнейшем будет учитываться при расчете пенсий этих лиц. При увеличении расходов военнослужащих на обеспечение происходит такое же повышение их пенсий, а прибавка к расходам на обеспечение законодательно не обусловливает увеличение их пенсий. Мы хотели бы, чтобы те, кто делится информацией по таким чувствительным темам, сначала уточнили это с соответствующим структурами, в противном случае такая недостоверная информация может привести к путанице, формированию неправильного общественного мнения», - отметил Ф.Талыбов.

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