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Ведется подготовка к выдаче единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

Ведется подготовка к выдаче единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны "Ведутся работы для исполнения социальной программы по осуществлению единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны и членам семей скончавшихся инвалидов Первой Карабахской войны".
Социальная защита
11 апреля 2022 г. 11:36
Ведется подготовка к выдаче единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

"Ведутся работы для исполнения социальной программы по осуществлению единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны и членам семей скончавшихся инвалидов Первой Карабахской войны".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал на брифинге на тему "Успехи социальных реформ, международный взгляд на эти реформы, награды".

По его словам, соответствующим указом главы государства в ближайшее время начнется выдача единовременной выплаты лицам, инвалидность которых была установлена в связи с ранениями, полученными при защите территориальной целостности до 2 августа 1997 года, и членам семей тех из них, которые скончались.

Соответствующий указ был подписан в декабре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "I Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmələrin verilməsinə hazırlıq işləri görülür"

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