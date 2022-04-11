Ведется подготовка к выдаче единовременных выплат инвалидам I Карабахской войны

"Ведутся работы для исполнения социальной программы по осуществлению единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны и членам семей скончавшихся инвалидов Первой Карабахской войны".

"Ведутся работы для исполнения социальной программы по осуществлению единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны и членам семей скончавшихся инвалидов Первой Карабахской войны".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал на брифинге на тему "Успехи социальных реформ, международный взгляд на эти реформы, награды".

По его словам, соответствующим указом главы государства в ближайшее время начнется выдача единовременной выплаты лицам, инвалидность которых была установлена в связи с ранениями, полученными при защите территориальной целостности до 2 августа 1997 года, и членам семей тех из них, которые скончались.

Соответствующий указ был подписан в декабре прошлого года.