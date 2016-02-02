​Министерство: В прошлом году в Азербайджане 40% трудоустроенных составила молодежь

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 40% трудоустроенных за последний год министерством труда и социальной защиты населения граждан составляет молодежь.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В прошлом году 29 000 трудоустроенных действующей при министерстве Государственной службой занятости граждан и 40% желающих трудоустроиться (11604 человек) составила молодежь.

За указанный период 29% (471 человек) из привлеченных к оплачиваемой общественной работе 1626 человек были представителями молодежи.

42,2% (1738 человек) из 4117 граждан, направленных биржами труда на временные работы были также молодыми людьми.

Были успешно продолжены работы на пути осваивания молодежью конкурентных на рынке труда профессий.

В 2015 году 71,5% (2964 человека) из привлеченных по линии Государственной службы занятости (ГСЗ) к профессиональному обучению и дополнительным курсам 4147 человек также были представителями молодежи.

Согласно информации, в первом Центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями при министерстве труда и социальной защиты населения к профессиональному обучению из регионов было привлечено около 700 молодых людей этой категории.

Кроме того, в поселке Масазыр Абшеронского района на эксплуатацию сдано жилое здание из 120-ти квартир.

В данном здании, действующем как Социальное учреждение "Дом выпускника" ("Məzun evi") Государственной службы гособеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения, также контролируется вопрос занятости проживающей здесь молодежи. Так, в действующих в данном социальном учреждении объектах (кафе, парикмахерской, интернет зале, зале настольных игр, прачечной и пр.) предусматривается трудоустроить проживающих здесь представителей молодежи, что позволит обеспечить работой 35 выпускников.