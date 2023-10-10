Министерство: В "опекунскую семью" могут быть переданы не более 3 детей

В одну "опекунскую семью" могут быть переданы не более трех детей, исключением являются ситуации, когда переданные дети братья и сестры.

В одну "опекунскую семью" могут быть переданы не более трех детей, исключением являются ситуации, когда переданные дети братья и сестры.

Как передает Report, об этом сказал заведующий отделом политики усыновления Министерства труда и социальной защиты населения Фархад Алекперов.

По его словам, общее число детей в семье не должно превышать пяти: “Между опекуном и Министерством труда и социальной защиты подписывается договор. Но в законодательстве нет конкретного положения о том, на какой срок должен быть заключен этот договор”.

Ф.Алекперов отметил, что срок действия договора будет зависеть от желания сторон.