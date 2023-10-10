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Министерство: В "опекунскую семью" могут быть переданы не более 3 детей

Министерство: В "опекунскую семью" могут быть переданы не более 3 детей В одну "опекунскую семью" могут быть переданы не более трех детей, исключением являются ситуации, когда переданные дети братья и сестры.
Социальная защита
10 октября 2023 г. 13:12
Министерство: В опекунскую семью могут быть переданы не более 3 детей

В одну "опекунскую семью" могут быть переданы не более трех детей, исключением являются ситуации, когда переданные дети братья и сестры.

Как передает Report, об этом сказал заведующий отделом политики усыновления Министерства труда и социальной защиты населения Фархад Алекперов.

По его словам, общее число детей в семье не должно превышать пяти: “Между опекуном и Министерством труда и социальной защиты подписывается договор. Но в законодательстве нет конкретного положения о том, на какой срок должен быть заключен этот договор”.

Ф.Алекперов отметил, что срок действия договора будет зависеть от желания сторон.

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Версия на английском языке Ministry: Number of children given to foster family may not exceed 3
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Himayədar ailəyə verilən uşaqların sayı 3-dən çox ola bilməz”

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