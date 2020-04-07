​Министерство в очередной раз обратилось к безработным гражданам

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В период карантинного режима, объявленного в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, прием граждан в Центрах занятости приостановлен.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, принятие обращений граждан в связи с единовременной выплатой в размере 190 манатов осуществляется только онлайн.

Для обращения в режиме онлайн следует посетить без регистрации раздел "онлайн обращение" на портале министерства e-sosial.az и встать на учет.

Обращение осуществляется с указанием номеров удостоверения личности и FİN в разделе "Направление", где можно встать на учет как ищущий работу или безработный, а также сняться с учета.