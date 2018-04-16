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    Министерство: В этом году в 56 городах и районах будут проведены ярмарки труда

    Во время ярмарок ищущим работу и безработным будут предложены вакантные места в управлениях, учреждениях и организациях© Report

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану работ на 2018 год Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, в этом году в 56 городах и районах республики будут проведены ярмарки труда.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, в связи с организацией этих активных мероприятий занятости, направленных на обеспечение приемлемой работой ищущих работу и безработных, в условиях сотрудничества с работодателями идут соответствующие подготовительные работы. 

    Во время ярмарок ищущим работу и безработным будут предложены вакантные места в управлениях, учреждениях и организациях по соответствующим районам и городам. Этим гражданам будут даны направления на выбранные вакантные рабочие места, соответствующие их профессиональным знаниям и трудовым навыкам. В то же время будут взяты на учет желающие быть вовлеченными в профессиональную подготовку, дополнительные образовательные курсы, оплачиваемые общественные работы.

    В течение этого года планируется провести активные мероприятия по занятости под девизом "Первый шаг в карьере" для студентов и выпускников приблизительно 10 вузов страны.

    Напомним, что в прошлом году около 90% лиц, которые на ярмарках труда в районах и городах республики получили направление на вакантные рабочие места, были обеспечены работой.

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