Министерство: В этом году в 56 городах и районах будут проведены ярмарки труда

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану работ на 2018 год Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, в этом году в 56 городах и районах республики будут проведены ярмарки труда.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, в связи с организацией этих активных мероприятий занятости, направленных на обеспечение приемлемой работой ищущих работу и безработных, в условиях сотрудничества с работодателями идут соответствующие подготовительные работы.

Во время ярмарок ищущим работу и безработным будут предложены вакантные места в управлениях, учреждениях и организациях по соответствующим районам и городам. Этим гражданам будут даны направления на выбранные вакантные рабочие места, соответствующие их профессиональным знаниям и трудовым навыкам. В то же время будут взяты на учет желающие быть вовлеченными в профессиональную подготовку, дополнительные образовательные курсы, оплачиваемые общественные работы.

В течение этого года планируется провести активные мероприятия по занятости под девизом "Первый шаг в карьере" для студентов и выпускников приблизительно 10 вузов страны.

Напомним, что в прошлом году около 90% лиц, которые на ярмарках труда в районах и городах республики получили направление на вакантные рабочие места, были обеспечены работой.