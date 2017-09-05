Министерство: В этом году обеспечена выдача работникам выплат на сумму около 78 тыс. манатов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ За 8 месяцев этого года Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения продолжила рассмотрение обращений граждан и мероприятия в связи с нарушением трудовых прав.

Как сообщили Report в отделе по связями с общественностью министерства, в результате мероприятий на основе обращений граждан обеспечена выдача работникам задержанных работодателями в январе-августе этого года выплат социального характера на сумму 77 тыс. 115 манатов.

Из этой суммы 71 тыс. 358 манатов приходится на задержанные зарплаты, 3 тыс. 701 манат – социальные выплаты и компенсации со стороны работодателей работникам. Оставшаяся часть – возмещение урона.

В отчетный период во время рассмотрения обращений было установлено незаконное увольнение 6 человек, в результате принятых мер они были восстановлены на рабочих местах.

Государственной службой трудовой инспекции работодателям была дана информация о следовании трудовому законодательству, обеспечении трудовых прав работников, в том числе выдаче зарплат и социальных выплат своевременно и в предусмотренном законодательством порядке и др.