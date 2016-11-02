Министерство: В этом году из-за несчастных случаев на производстве погибли 73 человека

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ “Из-за приостановки проверок в учреждениях частного сектора сроком на 2 года, начиная с ноября прошлого года, Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения не проводит никаких проверок. В этих учреждениях на основании обращений граждан проводятся расследования. На основании сообщения в связи с несчастными случаями на производстве Госслужба в порядке, установленном законодательством, расследует связь несчастного случая с производством".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

Он отметил, что в январе-сентябре 2016 года Государственная служба инспекции труда провела расследование 135 несчастных случаев на производстве: "В результате этих несчастных случаев погибли 73 человека, 146 человек получили различные телесные повреждения. В ходе анализов было установлено, что большинство несчастных случаев на производстве в этом периоде произошло в строительном секторе (25,9 процентов всех случаев), в промышленности (15,5 процентов), в транспортном секторе (14 процентов), горнодобывающем секторе (14 процентов) и энергетической сфере (5,1 процентов)".

"Госслужба инспекции труда провела расследование в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечила проведение законных мероприятий", - заявил представитель министерства. Он добавил, что в августе текущего года министерство труда и социальной защиты населения запустило электронную службу "Информирование соответствующих госструктур о несчастных случаях на производстве": "Хочу также отметить, что служба проводит агитационно-просветительскую работу в различной форме среди работодателей в связи с трудовым законодательством и охраной труда. Периодически посредством различных агитационных средств сделано обращение строительным компаниям, работодателям и рекомендовано создание безопасных и здоровых условий труда для работников, соблюдение правил безопасности труда".

Э.Бабаев напомнил, что наряду с этим ежегодно в стране отмечается 28 апреля - Всемирный день охраны труда. В связи с этим с участием работодателей проводятся различные мероприятия.