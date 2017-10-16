Министерство: В этом году 19 младенцев отданы на усыновление гражданам Азербайджана

© Report

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в очереди на усыновление младенца стоят 200 человек".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что в течение 9 месяцев 2017 года 19 младенцев были отданы на усыновлением гражданам Азербайджана: "В 2016 году на усыновление отдано 36 младенцев. Обращающиеся для усыновления ребенка не делают различий по полу".

Отметим, что за усыновлением детей 0-3 лет наблюдает министерство здравоохранения, 3-18 лет – министерство образования, межгосударственным усыновлением – Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей.