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    Министерство: В ближайшие дни будет обеспечено финансирование пенсий

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "В ближайшие дни будет обеспечено финансирование пенсий". 

    Об этом в заявлении Report сказал пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. 

    По его словам, в Азербайджане пенсионные выплаты по всем месяцам выплачиваются своевременно: "В то же время, как и ранее, в январе текущего года в связи с началом нового бюджетного года проводится процесс распределения сметы расходов. Данный процесс, носящий технический характер, почти завершился и в ближайшие несколько дней будет обеспечено финансирование пенсий". 

    "Для информации сообщим, что пенсионные выплаты каждого месяца выдаются в течение данного месяца. И сейчас пенсии за январь будут полностью выплачены в этом месяце", - отметил Ф.Талыбов. 

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