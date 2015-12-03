Министерство: В Азербайджане 59,2% лиц, обеспеченных месячными социальными пособиями, являются инвалидами

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается Международный день инвалидов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, в Азербайджане 59,2% лиц, обеспеченных месячными социальными пособиями, являются инвалидами и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в министерстве, среднемесячная сумма этих пособий по сравнению с 2004 годом выросла в 8,1 раза, в месячная сумма социальных пособий для детей с ограниченными возможностями - в 7,4 раза.

69% лиц, получающих президентскую месячную пенсию по линии министерства труда и социальной защиты населения, являются инвалидами войны и приравниваемыми к ним лицами, инвалидами событий 20 января, инвалидами 1-й группы по общим причинам, не имеющими возможности получать трудовую пенсию.

По информации министерства, в прошлом году и за прошедший период текущего года 1933 инвалидам всех войн и приравниваемым к ним лицам выданы автомобили марки Naz-LIFAN.

За прошедший период этого года инвалидам войны и семьям шехидов выданы около 180 квартир. В настоящее время в Баку и в регионах страны строятся многоэтажные и частные дома для этих лиц.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время в различных регионах страны функционируют 14 лечебно-реабилитационных учреждений, в которых ежегодно обслуживаются в среднем 8 тыс. инвалидов и детей с ограниченными возможностями.