Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек

Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым указы и распоряжения в рамках нового пакета социальных реформ на 2023 год предусматривают важные шаги, направленные на улучшение благосостояния населения, увеличение социальных выплат ряда категорий, в том числе се

Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым указы и распоряжения в рамках нового пакета социальных реформ на 2023 год предусматривают важные шаги, направленные на улучшение благосостояния населения, увеличение социальных выплат ряда категорий, в том числе семей шехидов, лиц, у которых установлена инвалидность в связи с войной. Таким образом, за последние пять лет реализуется уже четвертый пакет социальных реформ.

Как сообщает Report, cогласно подписанным указам и распоряжениям, с 1 января 2023 года: ежемесячное пособие Президента для семьи шехида повышено до 600 манатов;

Лицам, получившим ранения в ходе военных действий, во время событий 20 января и военной службы в Чернобыльской АЭС, ежемесячное пособие за нарушение функций организма на 81-100 процентов (I группа) повышены до 500 манатов, на 61-80 процентов (II группа) – до 400 манатов, на 31-60 процентов (III группа) – до 330 манатов;

Единовременное пособие при рождении ребенка повышено до 500 манатов;

Единовременное пособие на похороны повышено до 500 манатов;

Единовременное пособие на ежегодное лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии повышено до 300 манатов;

Пособие лицам с инвалидностью за нарушение функций организма на 81-100 процентов (I группа) повышено до 270 манатов, за нарушение 61-80 процентов (II группа) — до 220 манатов, за нарушение 31-60 процентов (III группа) — до 150 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента лицам, у которых установлена инвалидность по зрению в связи с нарушением функций организма на 81-100-процентов (I группа) по общим причинам, повышена до 300 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента лицам, у которых установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма по общим причинам (за исключением лиц с инвалидностью по зрению) на 81-100 процентов (I группа) – повышена до 200 манатов.

Ежемесячная пенсия Президента для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов доведена до 330 манатов.

Пособие по возрасту повышено до 220 манатов;

Пособие в связи с утратой кормильца (для каждого члена семьи) повышено до 120 манатов;

Пособие на каждого ребенка малообеспеченным семьям (получателям адресной социальной помощи), имеющим ребенка в возрасте до одного года, повышено до 100 манатов;

Пособие на каждого ребенка женщинам, имеющим более пяти детей, повышено до 105 манатов;

Ежемесячное пособие Президента лицам, ухаживающим за лицами, у которых установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100-процентов (I группа), и лицами в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, повышено до 100 манатов;

Ежемесячная стипендия Президента неработающим пенсионерам, имеющим ученую степень, проработавшим не менее 25 лет в научных и образовательных учреждениях по основному месту работы:

за ученую степень доктора наук доведена до 500 манатов;

за ученую степень доктора философии доведена до 300 манатов;

Ежемесячная стипендия лицам, удостоенным почетных званий:

за звание «народный» доведена до 200 манатов;

за звание «заслуженный» доведена до 150 манатов;

Персональная пенсия Президента повышена до 1500 манатов.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, указами и распоряжениями Президента предусмотрено увеличение социальных выплат, которые охватят в общей сложности 660 тыс. человек.

Отметим, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 млн манатов в год на дальнейшее повышение социальных выплат, охватывающее 1,9 млн граждан.