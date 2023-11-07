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Министерство: Указы президента позволят повысить пенсии военнослужащих

Министерство: Указы президента позволят повысить пенсии военнослужащих Подписанные президентом Ильхамом Алиевым указы являются очередным важным шагом в направлении укрепления социальной защиты военнослужащих.
Социальная защита
7 ноября 2023 г. 16:16
Министерство: Указы президента позволят повысить пенсии военнослужащих

Подписанные президентом Ильхамом Алиевым указы являются очередным важным шагом в направлении укрепления социальной защиты военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство труда и социальной защиты, ежемесячные должностные оклады всех военнослужащих, независимо от учреждения, в котором они служат, увеличены на 20 процентов с 1 января 2024 года.

В соответствии с другим указом, будет оптимизирован состав расходов на ежемесячное обеспечение военнослужащих Сил специального назначения министерства обороны, увеличен размер части, которая принимается за основу для расчета размера пенсии при назначении пенсии этой категории лиц.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Prezidentin fərmanları hərbçilərin pensiyasında da ciddi artıma imkan verəcək"

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