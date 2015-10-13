 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство трудоустроило более 23 тыс. безработных и соискателей работы

    В этом году 2776 человек привлечены на курсы профподготовки и дополнительного образования

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроила более 22,5 тыс. безработных и соискателей работы. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства. 

    В целом, 22 470 граждан утроены на соответствующие работы. За этот период около 1200 безработных, зарегистрированных в органах занятости, и не имеющих специальной профподготовки, на основе договора с предприятиями и организациями  привлечены на оплачиваемые общественные работы.

    За 9 месяцев этого года 2776 человек привлечены на курсы компьютеров, парикмахеров, сварщиков, портных, кулинаров и т.д. Проведены соответствующие работы в связи с трудоустройством лиц, окончивших  курсы профподготовки и дополнительного образования.

    В январе-сентябре в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире посредством трудовых бирж на временной основе трудоустроены 3089 человек, 1675 из них составили женщины. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi