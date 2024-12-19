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Министерство: Трудоустроены около 4 тыс. человек, переселенных на освобожденные территории

Министерство: Трудоустроены около 4 тыс. человек, переселенных на освобожденные территории Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроило около 4 тысяч человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории.
Социальная защита
19 декабря 2024 г. 12:38
Министерство: Трудоустроены около 4 тыс. человек, переселенных на освобожденные территории

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроило около 4 тысяч человек, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Для жителей освобожденных территорий организованы курсы профессиональной подготовки, к которым уже привлечены 125 человек.

В рамках программы самозанятости для 145 граждан созданы малые хозяйства.

Кроме того, на освобожденных территориях периодически проводятся ярмарки труда. В текущем году было организовано шесть таких ярмарок.

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Версия на английском языке Nearly 4,000 people relocated to Azerbaijan's liberated territories provided with jobs
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərə köçürülən 4 minədək şəxsin məşğulluğu təmin edilib

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