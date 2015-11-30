​Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к предпринимателям и руководителям учреждений

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к работодателям и руководителям всех действующих в Азербайджане предприятий, управлений и организаций.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В обращении говорится, что согласно части 2 и 3 статьи 137 Трудового кодекса, находящегося в отпуске работника можно отозвать с отпуска в исключительных случаях - при возникновении необходимости в неотложных работах и при необходимости устранения результатов произошедших на производстве аварий.

Отмечается, что согласно 2 части статьи 135 Трудового кодекса, при неиспользовании работником своего отпуска по той или иной причине, в установленном порядке ему должна выдаваться компенсация (за неиспользованную часть отпуска нынешнего или других лет).

В обращении отмечается, что компенсация отозванному с отпуска работнику должна выдаваться во всех случаях.

Далее в обращении говорится, что в случае удержания с работника отпускных за неиспользованные дни отпуска при его отзыве, при очередном отпуске ему предоставляются оставшиеся с прошлого отпуска дни и начисляются дополнительные отпускные.

Подробная информация о правилах трудового законодательства по выдаче работникам компенсации за неиспользованные дни отпуска размещена на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения (www.mlspp.gov.az) в разделе "Обращение к работодателям".