Замминистра: Соблюдение трудовых прав отслеживается в электронном порядке

Государственная служба трудовой инспекции проводит контроль за соблюдением трудовых прав в электронном порядке из-за моратория на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства, продленного в стране до января 2025 года.

Государственная служба трудовой инспекции проводит контроль за соблюдением трудовых прав в электронном порядке из-за моратория на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства, продленного в стране до января 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, проверки на предприятиях могут проводиться трудовой инспекцией только на основании обращений граждан.

"Мы определили для себя задачу использовать возможности электронных ресурсов для осуществления контроля за соблюдением трудовых прав", - добавил замминистра.