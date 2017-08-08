Министерство сделало предупреждение работадателям в связи с жаркой погодой

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, обращаясь к работодателям, сообщает, что в летний сезон в период знойной погоды для защиты жизни и здоровья работников, согласно требованиям законодательства, должны быть приняты необходимые меры.

Об этом заявил Report заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

Он сказал, что в соответствии со статьей 233 Трудового кодекса, в случае если температура воздуха составляет 41 градус тепла, на открытом воздухе и в закрытых зданиях, комнатах и в других рабочих помещениях, не имеющих охлаждающих устройств, все виды работ должны быть прекращены: "В таких случаях с целью охраны жизни и здоровья работников наряду с возможностью охладиться должны быть предоставлены перерывы в работе, на основе совместного решения профсоюзной организации должны быть определены количество и продолжительность перерывов, в то же время перерывы в работе должны быть включены в рабочее время. При этом работникам за эти перерывы должна начисляться плата в соответствии с тарифами зарплаты. В случае если работа остановлена, то ввиду того, что работа остановлена не по вине работников, за простой в работе им должна быть выплачена не менее двух третей от тарифной зарплаты".

Э. Бабаев отметил, что при температуре воздуха выше 41 градуса тепла защита жизни и здоровья граждан, работающих на открытом воздухе, является основным условием: "Граждане, которых вынуждают работать на открытом воздухе в дни, когда наблюдаются вышеописанные погодные условия, могут обратиться в министерство труда и социальной защиты населения. Каждый гражданин может пожаловаться по телефону "Горячей линии" министерства - 142. "Горячая линия" работает в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов".