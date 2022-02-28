О нас
Аудио новости

Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии

Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснило на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии.
Социальная защита
28 февраля 2022 г. 11:50
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснило на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии.

Как сообщили Report в министерстве, на основании подписанных президентом Ильхамом Алиевым документов с начала текущего года в рамках очередного пакета реформ обеспечено повышение пенсий, пособий и стипендий.

С начала года в пенсионном обеспечении, охватывающем 12% населения страны, зафиксирован рост в двух направлениях:

- Минимальная пенсия повышена на 20%, с 200 до 240 манатов, что позволило повысить пенсии 40 тыс. человек;

- В следствии индексации пенсий в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы и последующим повышением, также выделения пенсионерам материальной помощи (200 манатов) в текущем году пенсии выросли в среднем на 9%.

С 1 января 2022 года также выросли социальные пособия и некоторые стипендии.

Ежемесячные социальные пособия по инвалидности, возрасту, потере главы семьи и др. повышены в среднем на 25%, а единовременные пособия - на 46%.

Некоторые стипендии повышены в среднем на 32%, а студенческие - на 20%.

Устойчивый рост по социальным выплатам охватил также адресную социальную помощь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazirlik pensiya, müavinət və təqaüdlərin nə qədər artdığını açıqlayıb

Самое важное

Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
28 февраля 2022 г. 11:50
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
27 февраля 2022 г. 16:46
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
26 февраля 2022 г. 22:36
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
26 февраля 2022 г. 20:42
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi