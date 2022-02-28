Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснило на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснило на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии.

Как сообщили Report в министерстве, на основании подписанных президентом Ильхамом Алиевым документов с начала текущего года в рамках очередного пакета реформ обеспечено повышение пенсий, пособий и стипендий.

С начала года в пенсионном обеспечении, охватывающем 12% населения страны, зафиксирован рост в двух направлениях:

- Минимальная пенсия повышена на 20%, с 200 до 240 манатов, что позволило повысить пенсии 40 тыс. человек;

- В следствии индексации пенсий в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы и последующим повышением, также выделения пенсионерам материальной помощи (200 манатов) в текущем году пенсии выросли в среднем на 9%.

С 1 января 2022 года также выросли социальные пособия и некоторые стипендии.

Ежемесячные социальные пособия по инвалидности, возрасту, потере главы семьи и др. повышены в среднем на 25%, а единовременные пособия - на 46%.

Некоторые стипендии повышены в среднем на 32%, а студенческие - на 20%.

Устойчивый рост по социальным выплатам охватил также адресную социальную помощь.